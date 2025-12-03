БАКУ/Trend/ - В Баку начала работу 26-я Международная конференция руководителей пожарно-спасательных служб стран-членов Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.

Как сообщает Trend, в рамках конференции состоялась двусторонняя встреча министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова с президентом Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, генерал-полковником внутренней службы Александром Чуприяном.

В конференции также принимают участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан Ботир Кудратходжаев, представители стран-членов Федерации – Германии, Австрии, Беларуси, Болгарии, Китая, Чехии, Индии, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Камеруна, Латвии, Монголии, Катара, Саудовской Аравии, Бахрейна, России, Сербии, Словакии и Вьетнама, представители компаний-партнеров Федерации (более 100 человек), а также представители Турции и Кыргызстана в формате видеосвязи.

Новость обновляется

