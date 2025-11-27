Закир Гасанов обсудил с израильской делегацией военно-техническое сотрудничество

БАКУ/Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с руководителем Управления оборонных исследований и разработок Министерства обороны Государства Израиль, бригадным генералом запаса Даниэлем Голдом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"Министр обороны выразил удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, особенно в военно-технической сфере.

На встрече была подчеркнута важность взаимных визитов для расширения военных связей между двумя государствами, а также проведен обмен мнениями по ряду других вопросов", - говорится в информации ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!