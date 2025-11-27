Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Обнародован прогресс по строительству самого высокого подвесного моста в Азербайджане

Экономика Материалы 27 ноября 2025 18:09 (UTC +04:00)
Обнародован прогресс по строительству самого высокого подвесного моста в Азербайджане

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Строительные работы на подвесном мосту на высоте 76 метров длиной 1186 метров, строящемся на 5-м километре дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала, завершены почти на 50%.

Об этом сказал Trend пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

По его словам, строительные работы будут завершены к концу 2026 года.

Отметим, что через реку Агсучай на 4,5 км автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала строится подвесной мост, имеющий особое значение для передвижения населения и туристов. Это будет самый высокий подвесной мост в Азербайджане.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости