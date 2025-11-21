Продлен срок ареста лица, обвиняемого в сотрудничестве с иностранными спецслужбами

БАКУ /Trend/ - Продлен срок меры пресечения в виде ареста в отношении Захиреддина Ибрагимова, обвиняемого в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

Как сообщает Trend, представление следственного органа по этому делу было рассмотрено в Сабаильском районном суде, и решением суда срок ареста Захиреддина Ибрагимова продлен на 5 месяцев.

Согласно обвинению, он, проживая на территории третьей страны, выполнял задания иностранных спецслужб и, действуя по согласованному с ними плану, совершал действия, направленные на разжигание этнической ненависти и вражды на территории Азербайджанской Республики.

Отметим, что З.Ибрагимов был арестован в марте этого года в рамках возбужденного в СГБ уголовного дела.

Установлено, что Захиреддин Ибрагимов, привлеченный к тайному сотрудничеству за материальное вознаграждение, выполнял задания иностранных спецслужб, направленные против суверенитета, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджанской Республики, а также проводил масштабную деструктивную сепаратистскую деятельность. Ему предъявлены обвинения по статьям 274 (государственная измена), 281.3 (открытые призывы, направленные против государства, по заданию иностранных организаций и их представителей) и 283.1 (действия, направленные на разжигание национальной ненависти и вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!