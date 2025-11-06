По случаю пятой годовщины Дня Победы Азербайджана состоялись торжественные шествия под аккомпанемент военных оркестров

БАКУ/Trend/ - В соответствии с планом на текущий год, по случаю пятой годовщины Дня Победы на центральных улицах, проспектах и площадях в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Ханкенди, Шуше и Лачине были организованы шествия под аккомпанемент военных оркестров.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"Перед началом шествий минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Исполнение военными оркестрами патриотических песен, а также шествия под звуки маршей были встречены гражданами с большим интересом и аплодисментами", - говорится в информации ведомства.

