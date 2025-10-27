Водолазное судно ASCO приступило к выполнению работ на проекте "Шахдениз"

БАКУ/Trend/ - Водолазное судно «Академик Тофиг Исмаилов», принадлежащее ASCO, входящей в холдинг AZCON Holding, приступило к выполнению работ в рамках проекта «Шахдениз». Для реализации проекта между ASCO и оператором проекта - компанией bp - был заключен соответствующий договор.

Как сообщает Trend, в рамках проекта судно будет выполнять функции дежурного судна, а также участвовать в дистанционно управляемых операциях, связанных с инспекцией, техническим обслуживанием и ремонтом подводной инфраструктуры.

В рамках подготовки к выполнению работ судно прошло ремонт на Бибиэйбатском судоремонтном заводе, после чего успешно прошло проверку классификационного общества. Затем были проведены морские испытания системы DP (Dynamic Positioning — динамическое позиционирование), а также вертолётная площадка прошла сертификацию.

В соответствии с проектом на судне были установлены платформы в соответствии с требованиями морского классификационного общества — одна для ROV (дистанционно управляемого подводного аппарата) и вторая для генераторов, обслуживающих это оборудование. Работы выполнены Судоремонтным отделом Зыхского судоремонтно-судостроительного завода ASCO.

