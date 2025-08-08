В Ханкенди прошли дискуссии с диаспорской молодежью о виртуальном сообществе глобального масштаба (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проходящего в Ханкенди VI Летнего лагеря диаспорской молодежи организовано панельное заседание на тему «Виртуальное сообщество глобального масштаба и сетевая платформа».

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, гостями панельного заседания, проведенного под модераторством исполнительного директора Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана Рауфа Джабарова, стали председатель правления ассоциации Панах Мусаев, заведующий отделом Али Мамедзаде, региональный системный инженер Crowdstrike Орхан Габибзаде и основатель AREA Academy Рахман Расулзаде.

В ходе интеллектуальных дискуссий говорилось о важности мотивации в сфере кибербезопасности и возможностях содействия развитию молодежи в этой области, а также о новых критериях создания платформ для виртуальных сообществ. Была отмечена роль соответствующих требованиям современности технологий киберсимуляции. Доведено до внимания, что инновации в области беспилотных и роботизированных технологий станут одними из основных направлений будущего развития. Было подчеркнуто, что подобные инициативы служат значительной платформой для просвещения диаспорской молодежи в области технологий, кибербезопасности и инноваций, интеграции в глобальные сети, а также для объединения вокруг национальных интересов. В ходе обсуждений также были даны ответы на вопросы участников лагеря об искусственном интеллекте, кибербезопасности, а также цифровых технологиях.

Отметим, что VI летний лагерь диаспорской молодежи проходит с 3 по 9 августа при совместной организации Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда Гейдара Алиева. В летнем лагере принимают участие 128 молодых людей из 61 страны мира. Предыдущие аналогичные мероприятия проходили в Шеки, Шамахы, Шуше, Нахчыване и Лачине, и в них участвовали в общей сложности более 700 молодых людей из более чем 60 стран.

