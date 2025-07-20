У Азербайджана есть потенциал для лидерства в ИИ благодаря молодежи и развитию образования - генсек EANA

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана есть все шансы утвердиться как один из лидеров в сфере искусственного интеллекта благодаря молодому населению и растущему образовательному потенциалу.

Об этом Trend заявил генеральный секретарь Европейского альянса информационных агентств (EANA) Александру Гибой на полях 3-го Глобального медиафорума в Шуше.

"Каждая страна должна найти собственный путь в применении искусственного интеллекта, исходя из своих реалий и потребностей", - отметил Гибой. - "Азербайджан обладает реальным потенциалом в этой области, особенно благодаря молодому населению и вниманию к системе образования".

Он подчеркнул важность системного и долгосрочного подхода: "Необходимо сосредоточиться на образовании, а также на стратегическом и, возможно, даже плановом внедрении искусственного интеллекта на благо страны. Очевидно, что у ИИ огромный спектр применения - от медицины до образования и других сфер. И я считаю, что каждая страна, включая Азербайджан, должна найти свою модель эффективного использования этих технологий в интересах общества".

Гибой также напомнил о важности ответственного подхода к ИИ: "Нельзя забывать и о рисках, которые возникают при неосознанном использовании искусственного интеллекта. Именно эти темы мы планируем обсудить в рамках панельной сессии", - добавил он. - "Это напрямую связано с вопросами медиаграмотности и информационной грамотности".