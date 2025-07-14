В ходжалинском селе Тезебина 28 семьям вручили ключи от домов (ФОТО)

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - Сегодня семьям бывших вынужденных переселенцев, прибывших в село Тезебина Ходжалинского района, были вручены ключи от новых домов.

Как сообщает региональный корреспондент Trend, это 125 бывших вынужденных переселенцев (28 семей). Среди них семьи, временно проживавшие в различных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие лица.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов отметил, что в селе Тезебина созданы все условия для комфортного проживания бывших вынужденных переселенцев. Село обеспечено электроэнергией, природным газом, питьевой водой и высокоскоростным интернетом. В центре внимания также находится вопрос трудоустройства жителей села. Процесс переселения будет проходить поэтапно.

Семьи получили ключи и заселились в свои дома.

Сотрудники Агентства по разминированию предоставили переселенным семьям подробную информацию об опасностях мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Вернувшиеся к родным очагам жители села выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанную им всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, нашим героическим солдатам и офицерам, освободившим родные земли от оккупации, пожелали упокоения душам шехидов, отдавших свои жизни на этом пути, и терпения их семьям.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает свыше 50 тыс. человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!