MEDİA прокомментировала распространяемую информацию, касающуюся стран Залива (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В последнее время в некоторых социальных сетях распространяется совершенно необоснованная и ложная информация о якобы произведенных запусках ракет с территории Азербайджана в сторону стран Залива.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа (MEDİA).

"На фоне напряженности в регионе распространение неподтвержденной, неточной информации в социальных сетях способствует формированию заблуждений в общественном мнении и носит целенаправленно дезинформационный характер. Мы решительно осуждаем подобные попытки.

Подобные утверждения либо являются преднамеренно провокационными, либо результатом совершенно безответственного и необоснованного подхода. В условиях современных технологических возможностей нетрудно определить направление, откуда была запущена ракета или другой летательный аппарат.

Страны региона и Залива располагают современными радиолокационными и наблюдательными системами, с помощью которых четко определяются происхождение и траектория объектов.

Мы заявляем, что Азербайджанская Республика всегда привержена принципам международного права, суверенитету государств и защите региональной стабильности. Мы призываем все стороны ссылаться только на проверенные и надежные источники, воздерживаться от распространения неподтвержденной информации.

Мы призываем медиасубъекты и пользователей социальных сетей проявлять высокий профессионализм и ответственность при распространении информации, полагаться только на официальные и надежные источники, предотвращать распространение подозрительной и манипулятивной информации", - отмечается в заявлении.