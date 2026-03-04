ЦБА принял решение приостановить работу приложения AniPay и сайта anipay.az

БАКУ/Trend/ - С 4 марта Центральный банк Азербайджанской Республики приостанавливает деятельность мобильного приложения AniPay и интернет-страницы anipay.az.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, данное решение принято с целью расширения конкурентной среды на рынке цифровых платежей и стимулирования развития платежных услуг. С указанной даты аналогичные услуги будут продолжены другими участниками финансового сектора. Функции AniPay уже доступны в мобильных банковских приложениях.

Приостановка работы приложения и сайта AniPay создаст новые возможности для участников финансового сектора страны, ускорит развитие конкуренции и внедрение инновационных решений.

Это решение является частью стратегии Центрального банка АР по продвижению платежных услуг. Оно обеспечит банкам и другим поставщикам платежных сервисов условия для более активного участия на рынке.

Центральный банк АР продолжит уделять внимание обеспечению здоровой конкуренции, внедрению инновационных решений и устойчивому развитию в экосистеме цифровых платежей.