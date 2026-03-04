Грандиозная премьера "Насими" - впервые в Азербайджане представлена опера с применением ИИ (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась грандиозная премьера оперы "Насими" - событие, которое уже называют одной из самых ярких страниц нынешнего музыкального сезона. Впервые в Азербайджане при постановке оперы были использованы технологии искусственного интеллекта, что придало спектаклю особый масштаб и современное звучание. Проект, представленный в новом формате во Дворце Гейдара Алиева, стал смелым синтезом классического оперного искусства и цифровых решений XXI века, сообщает Trend Life.

С первых минут стало ясно: зрителей ждёт не просто спектакль, а большое художественное повествование. Музыка, свет, сценография и визуальные эффекты работали как единый организм, усиливая драматизм истории великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими. Опера "Насими", объединив классическую восточную философию с симфоническим мышлением и национальными музыкальными элементами, создала монументальную сценическую композицию.

Автор идеи и музыки, народный артист Сиявуш Керими предложил современное прочтение судьбы поэта, для которого истина и духовная свобода оказались выше страха и самой жизни. Богатая оркестровая палитра композитора, драматические кульминации хоровых сцен и эмоциональная выразительность сольных партий перенесли зрителей в сложную общественно-духовную атмосферу XIV века.

Драматургическую основу спектакля создал академик Рафаэль Гусейнов, соединив историческую точность и художественное осмысление эпохи. История Насими раскрывалась не как хроника прошлого, а как живой диалог с современностью. Опера раскрывает связь мировоззрений Насими и его наставника Фазлуллаха Наими, в ней отражены политические и религиозные противостояния эпохи, а поэзия Насими, звучащая как манифест внутренней свободы человека, представлена в динамичной и выразительной драматургии.

Дирижёром и музыкальным руководителем выступил заслуженный артист Эйюб Гулиев. Хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, режиссёр-постановщик - заслуженная артистка Инара Бабаева, хореограф-постановщик - заслуженный артист Юрий Лобачев, художник-постановщик - Наргиз Гулиева, концертмейстеры - Тофиг Шихиев, Роза Салимова и Нушаба Иса.

В спектакле приняли участие артисты оперы, актеры, исполнители мугама. Главную партию исполнил заслуженный артист, вокалист Рамиль Гасымов. Его Насими - не отстранённый философ, а живой человек с внутренним огнём, сомнениями и несгибаемой верой.

После премьеры Рамиль Гасымов поделился своими впечатлениями: "Насими - это не только историческая личность. Это энергия, идея свободы, которая и сегодня звучит современно. Для меня эта роль - огромная ответственность. Его поэзия требует не просто вокального мастерства, а внутренней честности. Нужно прожить каждую строчку, каждую мысль. Только тогда зритель поверит".

В спектакле блистали народные артисты Нуреддин Мехтиханлы (Летописец), Тейюб Асланов (Фазлуллах Наими), заслуженные артисты Антон Ферштандт (Визирь), Турал Агасиев (Захид), Арзу Алиева (Фатима), Илькин Ахмедов (Абдулгадир Мараги), а также Фатима Джафарзаде (Сенем), Сяма Гамзаева (мать Насими), Фахмин Ахмедли (Шаххандан), Махир Тагизаде (Амир Теймур), Алиахмед Ибрагимов (Векил), Хидаят Алиев (Меликшуара), Фуад Азиззаде (Тюремщик), Эмиль Исмайылов (Гази), Хаял Гусейнов (Купец), Руслан Персан (Первый стражник) и Орхан Джалилов (Второй стражник).

В постановке приняли участие симфонический оркестр, хор и балетная труппа Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, придав действию масштаб и динамику.

Использование искусственного интеллекта стало не просто технологическим экспериментом, а частью художественного языка спектакля, помогло усилить эмоциональное воздействие произведения. Цифровые визуальные решения создали атмосферу XIV века - времени духовных поисков, религиозных споров и политических противостояний. В этой постановке всё работало на главное - на идею. А когда в финале зал встал и аплодировал, и под овации творческий коллектив был приглашен на сцену, можно было явно почувствовать, что Насими снова говорит с нами через своё творчество. Это и есть самая высокая награда для артистов.

В завершение вечера Рафаэль Гусейнов отметил: "Насими - это не только поэт XIV века. Это живая духовная сила, которая объединяет нас. Духовное единство всегда было и остаётся самой большой потребностью. Великие поэты и творцы имеют особую миссию. Не случайно во всём мире мыслителей ставили рядом с пророками. Причина бессмертия Насими - не только в красоте его стихов. Главная миссия великих поэтов — объединять людей. Самая высокая награда для творцов — это искренние аплодисменты, идущие от сердца".

Премьера "Насими" стала не просто театральным событием, а масштабным культурным жестом - смелым диалогом прошлого и будущего, традиции и технологий, поэзии и сцены, торжеством национально-нравственных ценностей и литературно-философского наследия.

Информационная поддержка — Trend.Az, Day.Az, Milli.Az и Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!