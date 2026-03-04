Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Ирана

БАКУ /Trend/ - После нейтрализации баллистической ракеты, запущенной с территории Ирана, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан позвонил главе МИД Ирана Аббасу Арагчи.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Турции.

Отмечается, что министр иностранных дел Хакан Фидан передал реакцию своей страны в связи с данным инцидентом и подчеркнул важность воздержания от любых шагов, которые могут привести к расширению конфликтов.

Следует отметить, что, согласно ранее опубликованной информации министерства иностранных дел Турции, баллистическая ракета, которая, как установлено, была запущена с территории Ирана и направлялась в сторону турецкого воздушного пространства после пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии, была нейтрализована благодаря своевременному вмешательству сил ПВО и противоракетной обороны НАТО, развернутых в восточном Средиземноморье.

Напомним, что 17 февраля после завершения второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном без достижения прогресса США усилили своё присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолётов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Отметим, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая при администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. Конкретных договорённостей достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

28 февраля в утренние часы Израиль и США начали военные авиаудары по Ирану.

В результате авиаударов, осуществлённых Израилем и США 28 февраля, погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и члены его семьи. Кроме того, в ходе ударов были убиты начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, советник Верховного лидера и секретарь Совета по обороне Али Шамхани, а также министр обороны Азиз Насирзаде.

