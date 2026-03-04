Как в Баку вдова решила вернуть долг, оставшийся от покойного мужа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе театральных деятелей Азербайджана (СТДА) прошла премьера спектакля "Медведь", представленного на шестом фестивале "Baxış" (Взгляд) в рамках Творческой лаборатории молодых режиссеров под руководством заслуженного деятеля искусств Бахрама Османова, сообщает Trend Life. Постановка основана на одноимённой пьесе Антона Чехова.

В произведении "Медведь" с тонкой иронией показывается столкновение характеров. Вдова, поклявшаяся хранить вечную верность умершему супругу, неожиданно вступает в бурный конфликт с грубоватым помещиком Смирновым, требующим возврата долга. В попытках вернуть долг она вместе с прислугой Анфисой ищет выход из сложившейся ситуации, однако события принимают неожиданный оборот, превращаясь в остроумную и динамичную комедию о любви, вспыхнувшей там, где её меньше всего ожидали.

Режиссёром-постановщиком выступила студентка I курса факультета театральной режиссуры Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, писатель и режиссёр Самира Ашраф. Музыкальное оформление подготовил Агасалим Фейзуллаев. В спектакле заняты студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств: Гусейн Гулузаде (Григорий Степанович Смирнов), Тюркель Алескер (Елена Ивановна Попова), Нармин Агаева (Анфиса).

Спектакль был встречен овациями зрителей.

