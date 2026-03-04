Танцы величественных гор и душевные мелодии Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств состоялся праздничный концерт, посвящённый Новрузу, под названием "Od çərşənbəsi", организованный совместно министерством культуры и Агентством социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Trend Life.

На мероприятии выступили участники инклюзивного коллектива «Parla».

Концертная программа включала яркие и разнообразные музыкальные и танцевальные номера. Особое место в программе занял мугам "Bayatı-Şiraz". Нежные интонации этого лирического произведения в исполнении коллектива звучали особенно душевно, перенося зрителей в горные просторы.

Затем прозвучали композиции "Cənnətim Qarabağ" и "Şuşanın dağları", которые воспевают природную красоту региона и неповторимую атмосферу культурной столицы Азербайджана - города Шуша. В исполнении музыкантов ощущалась глубокая любовь к Карабаху, его величественным горам и богатому культурному наследию, подарив зрителям волшебные эмоции.

Танец "Uzundərə" участники коллектива исполнили эмоционально выразительно, а бодрый и ритмичный "Yüz biri" создал в зале атмосферу праздника и подарил много улыбок и позитивной энергии.

Участники концерта также декламировали стихи, была исполнена песня "Çırpınırdı Qara dəniz", а в конце концерта всех объединила композиция "Biz mehriban ailəyik".

Концерт, прошел в тёплой атмосфере, помогая каждому почувствовать поддержку и заботу, и оставил у участников незабываемые впечатления.

После мероприятия дети ознакомились с постоянными экспозициями "Azərbaycan incəsənət xəzinəsi" и "1920-1980-ci illər Azərbaycan rəngkarlığı və qrafikası", а также с выставкой, посвящённой 100-летию народного художника Давуда Кязимова. Экскурсия вызвала у детей большой интерес и радостные эмоции.

