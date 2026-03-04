Посольство США призывает своих граждан в Катаре немедленно покинуть страну

БАКУ /Trend/ - На фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке посольство США в Катаре призвало граждан США, проживающих в этой стране Персидского залива, немедленно покинуть пределы страны.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в публикации посольства США в Катаре на странице X.

"3 марта Государственный департамент распорядился, чтобы сотрудники правительства США, за исключением задействованных в выполнении чрезвычайных функций, а также члены их семей покинули Катар в связи с угрозой вооруженного конфликта. Если это безопасно, гражданам США следует покинуть Катар незамедлительно. Воздушное пространство и морские маршруты Катара остаются закрытыми. В настоящее время открыт сухопутный пограничный переход Сальва на границе с Саудовской Аравией", - говорится в сообщении.

Напомним, что 17 февраля после завершения второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном без достижения прогресса США усилили своё присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолётов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Отметим, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая при администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. Конкретных договорённостей достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

28 февраля в утренние часы Израиль и США начали военные авиаудары по Ирану.

В результате авиаударов, осуществлённых Израилем и США 28 февраля, погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и члены его семьи. Кроме того, в ходе ударов были убиты начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, советник Верховного лидера и секретарь Совета по обороне Али Шамхани, а также министр обороны Азиз Насирзаде.

