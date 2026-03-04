БАКУ /Trend/ - В Турции нейтрализована баллистическая ракета, выпущенная из Ирана.

Об этом передает Trend со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Отмечается, что в провинции Xатай на юге Турции упали обломки снаряда ПВО, запущенного по иранской баллистической ракете силами НАТО, дислоцированными в Восточном Средиземноморье.

Согласно ведомству, иранская ракета пересекла воздушное пространство Сирии и Ирака, и взяла курс на Турцию. «Силы ПВО НАТО оперативно обработали данные траектории иранского баллистического боеприпаса, уничтожив его. При этом обломки ракеты-переxватчика, запущенной системой ПВО, упали в районе Дертйол провинции Xатай. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Турции все стороны призвали «воздержаться от действий, которые могут способствовать дальнейшей эскалации ситуации». «Турция продолжит консультации с НАТО и союзниками по ситуации в регионе», - добавили в Минобороны.

Напомним, что 17 февраля после завершения второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном без достижения прогресса США усилили своё присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолётов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Отметим, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая при администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. Конкретных договорённостей достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

28 февраля в утренние часы Израиль и США начали военные авиаудары по Ирану.

В результате авиаударов, осуществлённых Израилем и США 28 февраля, погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и члены его семьи. Кроме того, в ходе ударов были убиты начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, советник Верховного лидера и секретарь Совета по обороне Али Шамхани, а также министр обороны Азиз Насирзаде.

