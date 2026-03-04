АБР запустил технико-экономическое обоснование проекта «Каспийский зеленый энергетический коридор» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) совместно с правительствами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана 4 марта в Баку провел установочный семинар по технико-экономическому обоснованию (Stage 1 Feasibility Study) проекта «Каспийский зеленый энергетический коридор», сообщает Trend со ссылкой на банк.

Семинар стал ключевым этапом подготовки первого этапа исследования возможности создания региональной электроэнергетической межсети в странах Каспийского региона.

Мероприятие прошло в формате круглого стола и тренинга по повышению потенциала, объединив высокопоставленных государственных чиновников, операторов систем передачи, регуляторов энергетики и телекоммуникаций, партнеров по развитию и технических экспертов. Участники обсудили результаты начального этапа, рассмотрели предварительные выводы и согласовали аналитические подходы для поддержки технико-экономического обоснования.

Инициатива «Каспийский зеленый энергетический коридор» направлена на создание региональной электрической межсети, которая будет способствовать торговле возобновляемой энергией в Каспийском регионе и потенциальной интеграции с европейскими рынками в будущем. Исследование опирается на Меморандум о взаимопонимании, подписанный в апреле 2025 года, и было официально запущено в феврале 2026 года.

В ходе семинара участники укрепили свои технические знания в области прогнозирования спроса, планирования генерации, сценариев интеграции возобновляемой энергии, сетевых исследований и вариантов межсоединения, включая концепции подводных кабелей. Также обсуждались вопросы телекоммуникаций и эксплуатации систем, нормативные аспекты и предложенный план реализации проекта.

Семинар завершился соглашением по требованиям к данным, срокам и следующим шагам по подготовке Stage I Feasibility Report, а также подготовке ко второй фазе.

АБР поддерживает проведение исследования совместно с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и консультантами проекта в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC), направленной на укрепление регионального сотрудничества и развитие устойчивой энергетики.

Азиатский банк развития (АБР) — ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий инклюзивный, устойчивый и устойчивый рост в Азии и Тихоокеанском регионе. Основанный в 1966 году, банк принадлежит 69 членам, из которых 50 — страны региона.