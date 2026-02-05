БАКУ /Trend/ - В контексте продвижения мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также проведения мер по укреплению доверия важное значение имеет и позиция международного сообщества. Однако шаги некоторых западных столиц в этом отношении чаще носят характер политической манипуляции и давления. С этой точки зрения, связи Франции с армянским лобби и ее двойные стандарты касательно региона неоднократно становились предметом обсуждений. Очевидно, что принятие Национальной ассамблеей Франции 4 февраля 2026 года резолюции, призывающей к «немедленному и безусловному освобождению армянских пленных в Азербайджане», вновь продемонстрировало то, что Париж заинтересован не в установлении мира в регионе, а в сохранении напряженности и новых политических манипуляциях. Тот факт, что все 183 депутата, участвовавшие в заседании, единогласно проголосовали за резолюцию, ясно показывает, что резолюция подготовлена не в правовом, а в чисто политическом порядке и что ассамблея Франции действует под влиянием определенных кругов. То, что документ был представлен парламентарием Лораном Вокье от имени группы франко-армянской дружбы, подтверждает институционализированный характер этой предвзятости.

Особое внимание привлекает содержание резолюции и время её принятия. Судебные процессы над лицами, признанными виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях, уже завершены: представлены достаточные факты, заслушаны многочисленные свидетели, вынесены юридические решения. Наказание в виде пожизненного лишения свободы для Араика Арутюняна, Левона Мнацаканяна, Давида Манукяна, Давида Бабаяна, Давита Ишханяна, а также тюремные сроки в 20 лет для Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна и 19 лет - для Мадата Бабаяна не являются случайными. Эти приговоры вынесены на основании конкретных доказательств и фактов.

Принятие Нацассамблеей Франции резолюции, представляющей этих лиц «армянскими пленными», является неуважением к принципам международного права и легитимности правосудия. Главный момент заключается в том, что речь идет о лицах, привлеченных к ответственности перед судом в соответствии с законами Азербайджанской Республики и нормами международного права за совершение военных преступлений и преступлений против человечности, а не о "военнопленных". Преднамеренное игнорирование этого различия французским парламентом демонстрирует предпочтение выборочного подхода вместо приоритета верховенства права. Если Франция действительно стремится защищать международное право, она должна продемонстрировать внимание к фактам этнических чисток, насилия против гражданского населения, уничтожения городов и сел, культурных и религиозных памятников на оккупированных территориях Азербайджана. Однако Париж уже многие годы демонстрирует молчание по этим вопросам.

Такой избирательный подход противоречит универсальным принципам международного права и представляет собой шаг, не служащий справедливости в регионе, а отвечающий интересам определенных политических кругов. Игнорирование французской стороной судебных решений, фактов и норм международного права фактически является неуважением к механизмам правосудия и юридическим процедурам, что не способствует миру, а усугубляет напряженность и создает новые конфликты.

Принятие этой резолюции ясно показывает, что Франция не отказывается от своих планов по дестабилизации ситуации в регионе. В постконфликтный период Азербайджан предпринял конкретные и последовательные шаги для установления устойчивого мира, выступил с инициативой мирного соглашения. Однако Франция пытается препятствовать этому процессу под разными предлогами. Эта позиция направлена не только против Баку, но и против стабильности на Южном Кавказе в целом, так как достижение мира ослабило бы механизмы влияния, которые Франция пытается сформировать в регионе, и отодвинуло бы её на периферию происходящих процессов.

Особое внимание привлекает роль в этом процессе президента Франции Макрона. Если бы президент Франции был заинтересован в нормализации отношений, парламент его страны не принял бы столь явно предвзятую и провокационную резолюцию. Этот факт свидетельствует либо о неспособности Макрона противостоять внутреннему политическому давлению, либо о предпочтении неопределенной политики.

Антиазербайджанская позиция Макрона не нова. Он неоднократно открыто защищал Армению и делал противоречивые заявления по вопросам территориальной целостности Азербайджана, что полностью подрывает доверие к Франции. Особенно это неприемлемо для страны, которая ранее была сопредседателем Минской группы ОБСЕ, так как открытая поддержка одной стороны грубо нарушает дипломатическую этику. Политическая риторика Макрона служит не миру в регионе, а поддержанию надежд реваншистских сил.

Политика Франции препятствует созданию доверительной среды и затрудняет нормализацию двусторонних отношений как с Азербайджаном, так и с другими странами региона. Если Париж хочет реально способствовать миру, он должен пересмотреть свою позицию с учетом сбалансированного и конструктивного подхода.

Эта политика Франции также подрывает усилия США по продвижению мира в регионе. Вашингтон недавно выдвинул инициативы для обеспечения стабильности, открытия коммуникаций и укрепления доверия на Южном Кавказе. Париж же пытается обесценить эти усилия, фактически проводя параллельную и противоречивую линию, осложняя мирный процесс. Такой подход не соответствует ни интересам Европейского союза, ни архитектуре безопасности НАТО.

Эта политика препятствует развитию здоровых отношений Южного Кавказа с ЕС и НАТО. Долгосрочная стабильность возможна лишь при уважении принципов международного права, суверенитета государств и территориальной целостности. Париж же применяет эти принципы выборочно, выставляя себя ненадежным партнером. В результате Франция становится не созидателем мира, а экспортером напряженности, что ослабляет доверие между европейскими и трансатлантическими союзниками и нарушает координацию между ними. Двойные стандарты Парижа служат не миру, а затягиванию региональных кризисов. Если Франция хочет играть значимую роль в рамках ЕС и НАТО, она должна придерживаться принципов этих организаций и демонстрировать конструктивную позицию.

На этом фоне резолюция Нацассамблеи Франции является инструментом политического давления. Это представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела Азербайджана и нежелание Франции признать постконфликтные реалии. Азербайджан восстановил свой суверенитет и территориальную целостность в соответствии с международным правом, а также привлек виновных к ответственности. Попытки внешнего вмешательства служат не миру, а противостоянию.

Тем самым Франция и её Нацассамблея подрывают мир в регионе, пытаются создать новые очаги напряженности и поощряют реваншистские силы. Азербайджан же, несмотря на все давление, сохраняет принципиальную позицию и заявляет, что мир не имеет альтернативы. Если Франция действительно хочет стабильности и безопасности в регионе, ей следует отказаться от предвзятых резолюций и двусмысленных заявлений, уважать нормы международного права и принять реалии. В противном случае политика Парижа не принесет ему авторитета и доверия ни на Южном Кавказе, ни на международной арене, а может привести к долгосрочным дипломатическим потерям и недоверию внутри ЕС. Двойные стандарты Парижа ослабляют его роль не только в регионе, но и в Европе и на трансатлантическом пространстве. Если Франция хочет служить миру и справедливости, она должна отдавать приоритет конструктивному диалогу и поддержке нормализации отношений между сторонами.