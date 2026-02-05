Концерт в азербайджанском музее - эстетика барокко и классицизма (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана состоялся первый сольный концерт молодого вокалиста, ученика XI класса 12-летней музыкальной школы №12 имени Тофига Гулиева, лауреата республиканских и международных конкурсов Джавидана Бабазаде, сообщает Trend Life.

Концертная программа охватила различные эпохи европейской классической музыки и одновременно включила в себя яркие образцы азербайджанской композиторской школы. В программе прозвучали арии и дуэты из опер Г. Ф. Генделя, А. Вивальди, В. А. Моцарта, а также арии из кантат и ораторий А. Страделлы и И. С. Баха. Линию романтизма тонко дополнил романс Анри Дюпарка. Эстетика барокко и классицизма изящно раскрывалась в тембре голоса исполнителя, а каждое произведение выстраивалось в логически выверенной драматургической последовательности.

Обращение к национальному музыкальному наследию придало программе особую идейно-эстетическую цельность. Произведения Тофига Гулиева и Васифа Адыгёзалова позволили в полной мере раскрыть умение молодого певца органично соединять слово и музыку. Одним из кульминационных моментов концерта стало исполнение произведения "Ey təbib", написанного на газель великого поэта Имадеддина Насими. Музыку к этому произведению создал заслуженный артист, доктор философии по искусствоведению Ильхам Назаров, на протяжении девяти лет обучающий Джавидана Бабазаде вокальному искусству. Исполнение отличалось глубокой эмоциональной выразительностью и произвело сильное впечатление на слушателей.

Точное соблюдение жанровых и стилевых особенностей, а также последовательное раскрытие художественного образа в каждом произведении наглядно продемонстрировали перспективы дальнейшего профессионального роста молодого вокалиста. Этот дебютный сольный концерт ярко продемонстрировал вокальный потенциал, сценическую культуру молодого исполнителя.

В концертной программе также приняла участие лауреат республиканских и международных конкурсов, студентка IV курса кафедры сольного пения и оперной подготовки Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Нурай Исмайлова, которая исполнила вместе с Джавиданом Бабазаде три технически сложных дуэта и представила сольный номер, продемонстрировав высокий профессионализм и сценическую культуру.

Концерт, продолжавшийся около часа, сопровождала за фортепиано старший преподаватель Бакинской музыкальной академии Светлана Ахмедова, обеспечившая высококлассное музыкальное исполнение.

В завершение вечера Джавидан Бабазаде и его педагог Ильхам Назаров были награждены почётными грамотами Управления культуры города Баку, вручёнными Ибрагимом Алиевым.

Выступавшие гости высоко оценили успех молодого исполнителя, подчеркнув важную роль подобных концертов в музыкальном образовании учащихся.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

