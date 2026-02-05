Тропою грома к феномену азербайджанской культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной детской филармонии состоялся концерт, приуроченный к 108-летию выдающегося композитора и педагога Гара Гараева, гениальная музыка которого обогатила всю мировую культуру, сообщает Trend Life.

Произведения композитора исполнили юные таланты филармонии, студенты под руководством заслуженного преподавателя, профессора Гюльнары Аджаловой и лауреата международных конкурсов Джамали Абдинзаде. Исполнителям удалось передать внутренний смысл, эмоциональную глубину и особую красоту музыки мастера, они смогли затронуть сердца слушателей, подарив прекрасный вечер.

В программе прозвучали фрагменты из балетов композитора «Семь красавиц» и «Тропою грома» и кинофильма «Человек бросает якорь», фортепианная пьеса «Царскосельская статуя», романсы и другие произведения.

Феномен культуры XX века Гара Гараев — один из самых интересных представителей школы Д. Шостаковича. Его творческие идеи, новаторский подход к созданию музыки обогатили не только творчество композитора, но и оказали влияние на мировую музыку в целом. Он создал яркие, запоминающиеся произведения, насыщенные чувственностью, гармонией и тонким художественным вкусом, что повлияло на развитие и формирование музыкальной культуры Азербайджана.

Музыкальное наследие Гара Гараева поражает своим многогранным художественным миром, к которому хочется возвращаться снова и снова. О нём можно говорить долго, но настоящую глубину музыки лучше ощутить, слушая её, чтобы вас вдохновили, к примеру, возвышенные образы героев Низами в симфонической поэме «Лейли и Меджнун». А замечательный образец гармоничного сочетания народной азербайджанской танцевальной музыки с симфоническими основами - балет «Семь красавиц»! Как восхитительны музыкальные темы прекрасных девушек, мелодию каждой из которых отличает своя неповторимая красота и характер. Как потрясают африканские фольклорные элементы в балете «Тропою грома». Колыбельная и танец из балета стали одними из часто исполняемых музыкальных произведений. Прекрасный цикл «Дон Кихот» из восьми пьес, с трагическим образом Рыцаря печального образа, симфония № 3, произведения для скрипки и оркестра неизменно восхищают.

Гара Гараев заслуженно занимает важное место в мировой музыкальной культуре благодаря своему уникальному стилю, глубокому мастерству и способности объединять национальные традиции с современными достижениями искусства.

Этот вечер стал ярким подтверждением того, что творчество Гара Гараева продолжает вдохновлять новые поколения музыкантов и слушателей по всему миру.

