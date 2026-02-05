Проводимая Азербайджаном политика мира высоко ценится на международном уровне – Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Вручение Президенту Ильхаму Алиеву "Премии Заида за человеческое братство" является высоким международным признанием политики мира Азербайджана, его стремления к региональной стабильности и шагов по формированию новой геополитической реальности на Южном Кавказе.

Об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

"Премия Заида за человеческое братство" считается одной из самых престижных гуманитарных наград в современном мире. Эта премия вручается лидерам, внесшим вклад в мир, межрелигиозный диалог, взаимопонимание между народами и политическое урегулирование конфликтов. Данная премия, основанная на идеях покойного Шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна, поощряет диалог, сотрудничество и взаимное уважение", - сказал политолог.

По его словам, оккупация азербайджанских территорий в течение последних десятилетий, вынужденное переселение сотен тысяч людей с родных земель и затяжной конфликт ввергли регион в нестабильность. "Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан, восстановив свою территориальную целостность, выбрал путь мира и сотрудничества. Тем самым была продемонстрирована стратегическая дальновидность и ответственность перед историей", - сказал политолог.

Он добавил, что тот факт, что многие мировые лидеры поздравили главу государства с вручением премии, подчеркивает эту реальность. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и другие влиятельные государственные деятели оценили прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией как исторический поворотный момент и расценили это как реальность, меняющую будущее региона и позволяющую превратить Южный Кавказ из зоны конфликта в пространство сотрудничества.

Было особо подчеркнуто, что ведущую роль в этом процессе играет Президент Ильхам Алиев. "Выступление Президента Ильхама Алиева ясно раскрыло суть премии и политическую философию, стоящую за ней. Глава государства отметил, что Азербайджан и Армения долгие десятилетия жили в условиях войны, а теперь учатся жить в мире. За этими словами стоит глубокий исторический и психологический смысл. Для обществ, вышедших из войны, мир - это не просто политический документ, это изменение образа мышления, социальных отношений и регионального поведения", - сказал политолог.

A.Гараев отметил, что встреча 4 февраля в Абу-Даби между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном продемонстрировала живой и динамичный характер мирного процесса. Стороны положительно оценили прогресс в выполнении соглашений, достигнутых после Вашингтонского мирного саммита, и подчеркнули такие конкретные результаты, как начало торговли, экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также осуществление транзитных перевозок. Вручение Президенту Ильхаму Алиеву "Премии Заида за человеческое братство" также отражает важную трансформацию международного имиджа Азербайджана. Азербайджан сейчас воспринимается также как автор мирных инициатив, носитель культуры диалога. Баку стал центром, способствующим межкультурному и межрелигиозному диалогу на различных международных платформах. Эта традиция еще более укрепилась под руководством Президента Ильхама Алиева и стала одной из главных опор во внешней политике страны. Эта награда также является месседжем: решение конфликтов возможно, достаточно политической воли. Пример Азербайджана показывает, что даже многолетние конфликты могут быть решены на основе переговоров, уважения к международному праву.

Политолог подчеркнул, что присуждение Президенту Ильхаму Алиеву "Премии Заида за человеческое братство" - это международное признание курса, которого придерживается страна. Азербайджан открывает новую страницу в регионе - это сотрудничество, диалог, совместное развитие.

