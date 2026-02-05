Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Абу-Даби с афганской активисткой и исследователем в области прав женщин Заркой Яфтали

Политика Материалы 5 февраля 2026 19:51 (UTC +04:00)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Абу-Даби с афганской активисткой и исследователем в области прав женщин Заркой Яфтали
Фото: АЗЕРТАДЖ

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
БАКУ /Trend/ - 5 февраля вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Абу-Даби с афганской активисткой и исследователем в области прав женщин Заркой Яфтали.

Как сообщает Trend, в ходе беседы сообщалось, что Фонд Гейдара Алиева на протяжении многих лет реализует значимые проекты в сфере просвещения, здравоохранения и социальной поддержки, оказывает содействие созданию равных возможностей для уязвимых слоев населения как на региональном, так и международном уровне.

В то же время, были затронуты возможности сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и Фондом правовых исследований по вопросам женщин и детей, которым руководит Зарка Яфтали, отмечалось, что деятельность этого фонда обеспечивает доступ к образованию, а также правовой защите свыше 100 тыс. женщин и детей.

На встрече также подчеркивалось наличие общих целей в реализации глобальных гуманитарных инициатив, проведен обмен мнениями о значении защиты прав женщин и обеспечения непрерывного образования.

