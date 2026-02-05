Государственный комитет градостроительства и архитектуры и Университет АДА подписали Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Государственным комитетом градостроительства и архитектуры и Университетом АДА подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах градостроительства и архитектуры.

Как сообщили Trend в комитете, документ подписали председатель комитета Анар Гулиев и ректор Университета АДА Хафиз Пашаев.

Меморандум о взаимопонимании между Госкомитетом градостроительства и архитектуры и Университетом АДА охватывает направления сотрудничества в рамках расширения академического партнерства в ходе предстоящей 17-22 мая 2026 года в Баку тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13). Сотрудничество включает организацию конференций, выставок, семинаров, научных встреч, тренингов и мастер-классов в сферах градостроительства и архитектуры, разработку академических программ и курсов, а также проведение программ обучения и развития для студентов и академического состава.

Отмечается, что академическое сообщество в целом является одной из ключевых групп участников WUF13, и в рамках форума предусмотрена организация совместных мероприятий для обеспечения активного участия местного и международного академического состава в предстоящих мероприятиях.

Особое значение имеет расширение продолжающегося долгие годы сотрудничества между Госкомитетом градостроительства и архитектуры и Университетом АДА. В этом контексте подчеркивается, что открытие факультета дизайна и архитектуры в Итало-Азербайджанском университете при Университете АДА внесет значительный вклад в повышение качества урбанистической среды в стране, а также в подготовку квалифицированных специалистов в областях современной архитектуры, градостроительства и дизайна.

Отмечается, что Распоряжение Президента Азербайджанской Республики «Об объявлении 2026 года Годом градостроительства и архитектуры» от 22 декабря 2025 года номер 858 не только повышает значение сотрудничества между Госкомитетом градостроительства и архитектуры и Университетом АДА, но и создает основу для дальнейшего расширения перспектив взаимодействия в данном направлении.

Меморандум, подписанный сроком три года, может быть продлен по обоюдному согласию сторон, будет способствовать повышению научного потенциала в области градостроительства и архитектуры, применению международного опыта в стране, а также активному участию Азербайджана на глобальных урбанистических платформах.

После церемонии подписания А. Гулиев ознакомился с новым учебным корпусом Итало-Азербайджанского университета.

