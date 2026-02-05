Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян действительно хорошие лидеры - Трамп

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян действительно хорошие лидеры.

Как передает Trend, об этом сказал президент США Дональд Трамп в четверг на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне.

Американский лидер вновь напомнил о своей роли в урегулировании ряда международных конфликтов.

"Я уладил яростные войны между Камбоджей и Таиландом, Косово и Сербией, Пакистаном и Индией, Израилем и Ираном, Арменией и Азербайджаном", - заявил президент США.

Говоря об итогах Вашинтонского саммита от 8 августа прошлого года, Трамп подчеркнул, что лидерам Азербайджана и Армении "удалось быстро все уладить".

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ о закрытии Минского процесса ОБСЕ.