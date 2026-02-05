В Иране планируется ввод в эксплуатацию малых электростанций

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни в Иране планируется ввести в эксплуатацию 13 малых электростанций.

По информации Trend, об этом сказала в ходе брифинга представитель Иранской компании по производству, передаче и распределению электроэнергии (TAVANIR) Захра Исмаилзаде.

По её словам, эти станции общей производственной мощностью 79 мегаватт обеспечат электроэнергией 27 тысяч семей.

З. Исмаилзаде добавила, что станции будут введены в эксплуатацию в провинциях Занджан, Газвин, Тегеран, Гум, Альборз, Разави Хорасан и Мазандаран.

Представитель компании отметила, что в общей сложности частный сектор израсходовал на строительство этих станций 30 триллионов риалов (около 24,7 миллиона ​​долларов США). Производство электроэнергии в таком объёме не только увеличит потенциал страны в области электроэнергетики, но и повысит устойчивость электросети и сократит дефицит электроэнергии.

Следует отметить, что пик потребления электроэнергии в Иране приходится на летний сезон. Это приводит как к введению определённых ограничений на передачу электроэнергии в стране, так и к увеличению ее импорта.

Общий потенциал выработки электроэнергии в Иране составляет около 95 тысяч мегаватт.