Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане на протяжении столетий царит атмосфера национально-духовной солидарности

Политика Материалы 5 января 2026 16:42 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на протяжении столетий между различными народами и конфессиями царит атмосфера национально-духовной солидарности, основанной на взаимном уважении и доверии, доброй дружбе и братстве.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, направленном православной христианской общине Азербайджана.

«Пропаганда в нашем обществе и поощрение высокой культуры сосуществования, морально-нравственных норм, мультикультурных ценностей и принципов терпимости составляют приоритетный вектор проводимой нами государственной политики», - отмечается в обращении главы государства.

