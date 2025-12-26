Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила ANİMAFİLM Studio (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась с творческим коллективом ANİMAFİLM Studio.

Как передает Trend, во время встречи Лейла Алиева провела теплую беседу с сотрудниками студии, обменялась мнениями с творческими лицами относительно перспектив развития анимационного искусства в нашей стране. Во встрече приняли участие директор студии Рашид Агамалиев, Заслуженный работник культуры, удостоенный персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики Эльчин Хами Ахундов и сотрудники студии.

Лейле Алиевой были представлены новые анимационные фильмы, созданные на студии. Были просмотрены короткометражные анимационные фильмы «Земля и Луна», совместного производства мастеров азербайджанской и узбекской анимации, а также «Овсяной оборотень», созданный в сотрудничестве специалистов анимации Азербайджана, Польши и Германии.

Кроме того, Лейла Алиева ознакомилась с первыми вариантами двух первых серий нового детского анимационного сериала «Иси и Пити», производство которого начато на ANİMAFİLM Studio. Во время презентации было отмечено, что сериал имеет важное просветительское значение в плане знакомства детей с Азербайджаном, его национально-культурными ценностями, а также с развивающимися в современный период сферами искусства.