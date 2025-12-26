Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Утвержден новый состав Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.

Согласно документу, утвержден следующий состав Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда:

заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики

заведующий сектором вопросов экономической политики отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики.