Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда - Распоряжение

Политика Материалы 26 декабря 2025 17:11 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Утвержден новый состав Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.

Согласно документу, утвержден следующий состав Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда:

заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики

заведующий сектором вопросов экономической политики отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики.

