Азербайджан представил нового генерального консула в Тебризе (ФОТО)

Азербайджан представил нового генерального консула в Тебризе (ФОТО)

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана Вахидом Джалалзаде, генеральным директором протокольного департамента министерства Али Акбаром Назари и генеральным директором Евразийского департамента Манучехром Моради, сообщает Trend.

На встрече был представлен новый генеральный консул Азербайджана в Тебризе Талех Зохрабов.

Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и другим темам, представляющим взаимный интерес.

Отмечается, что Талех Зохрабов вручил свой консульский патент Али Акбару Назари.

