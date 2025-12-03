Азербайджан представил нового генерального консула в Тебризе (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана Вахидом Джалалзаде, генеральным директором протокольного департамента министерства Али Акбаром Назари и генеральным директором Евразийского департамента Манучехром Моради, сообщает Trend.
На встрече был представлен новый генеральный консул Азербайджана в Тебризе Талех Зохрабов.
Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и другим темам, представляющим взаимный интерес.
Отмечается, что Талех Зохрабов вручил свой консульский патент Али Акбару Назари.