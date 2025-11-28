Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 28 ноября 2025 06:48 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Маммадбайли Зангиланского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в село Маммадбайли Зангиланского района, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Маммадбайли Зангиланского района возвращается 33 семей, 177 человек.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

