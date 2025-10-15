Внесены изменения в состав некоторых избирательных комиссий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В состав ряда окружных избирательных комиссий Азербайджана внесены изменения.

Как сообщает Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана заместитель председателя Ровзат Гасымов и секретари ЦИК Арифа Мухтарова и Микаил Рагимов представили соответствующие решения.

Согласно соответствующим решениям ЦИК, в состав окружных избирательных комиссий следующих избирательных округов внесены изменения: Сумгайытский 3-й избирательный округ № 44, Огуз-Габала-Шекинский округ № 117, Губа-Гусарский округ № 60, Кюрдамирский округ № 62, Сальян-Билясувар-Нефтчалинский округ № 65, Гёйгёль-Дашкесан-Кяльбаджарский округ № 100, Шамкирский городской округ № 102, Лянкяран-Масаллинский округ № 76 и Агстафинский округ № 108.

По каждому решению было проведено отдельное голосование на заседании.

