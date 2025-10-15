Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с госсекретарем МИД Германии

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел встречу с государственным секретарем МИД Германии Гезой Андреасом фон Гайром.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана в социальной сети "X".

"С государственным секретарем МИД Германии Гезой Андреасом фон Гайром были обсуждены региональные вопросы, укрепление мира в регионе и двусторонняя повестка дня, включая проекты по развитию связей. Азербайджан традиционно поддерживает дружеские и добрые отношения с Германией", – говорится в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!