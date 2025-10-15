Обсуждены сотрудничество Азербайджана с ОБСЕ и продвижение мирного процесса с Арменией (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 15 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндской Республики Элиной Валтонен.

Об этом Trend сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между странами, приоритетные направления деятельности в период председательства Финляндии в ОБСЕ, вызовы, стоящие перед ОБСЕ, нынешнее состояние и перспективы сотрудничества Азербайджана и ОБСЕ, а также ситуация в постконфликтный период в регионе и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Стороны с удовлетворением отметили вклад встреч лидеров, состоявшихся в Баку в прошлом году в рамках COP29, а также в ходе Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре этого года в Нью- Йорке, в развитие двусторонних отношений. Министры подчеркнули важность активизации взаимных визитов и диалога для расширения отношений.

В ходе встречи были затронуты приоритеты в рамках председательства Финляндии в ОБСЕ. Министр Джейхун Байрамов отметил, что председательство Финляндии проходит в условиях серьёзных вызовов для безопасности в Европе. В этих условиях была подчеркнута важность ОБСЕ как многосторонней платформы, гибко адаптирующейся к новым реалиям и сохраняющей свою актуальность и функциональность.

Министр также проинформировал финскую коллегу о текущей ситуации в регионе, восстановительных работах на освобождённых от оккупации территориях, мерах по возвращению вынужденных переселенцев и минной угрозе.

На встрече также обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Министр Джейхун Байрамов отметил важность исторической встречи лидеров Азербайджана, США и Армении в Вашингтоне 8 августа 2025 года и подписание Совместной декларации. Были вновь отмечены дальнейшие шаги на пути к подписанию мирного соглашения и необходимость устранения территориальных претензий к Азербайджану в Конституции Армении. Была подчеркнута важность проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) с точки зрения восстановления транспортных и экономических связей в регионе.

Стороны позитивно оценили решение о приостановке деятельности с 1 сентября таких учреждений ОБСЕ, как Минский процесс, Специальный представитель действующего председателя и Группа планирования высокого уровня, утративших свою функциональную значимость с учетом реалий постконфликтного периода.

Дж.Байрамов, говоря о существующих препятствиях для реализации проектов сотрудничества в рамках ОБСЕ, отметил важность начала реализации Азербайджанской программы сотрудничества. Он подчеркнул, что развитие практического взаимодействия в областях разминирования, оценки состояния окружающей среды и кибербезопасности было бы особенно полезным.

Он также подчеркнул важность инициатив ОБСЕ в экономико-экологическом измерении, отметив, что проект «Содействие развитию зеленых портов и взаимосвязанности в регионе Каспийского моря», инициированный Азербайджаном, успешно реализован и уже вступил в третий этап.

Министр Джейхун Байрамов пожелал Финляндии успехов в председательстве в ОБСЕ и выразил надежду, что это председательство внесет значительный вклад в укрепление многостороннего диалога и сотрудничества, а также активизацию деятельности ОБСЕ.

Стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

