Президент Ильхам Алиев: Решение о проведении в 2026 году в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов свидетельствует о вкладе Азербайджана в международные процессы урбанизации

15 октября 2025
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Решение о проведении в 2026 году в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов – одного из самых авторитетных мероприятий в мире в области градостроительства свидетельствует о вкладе Азербайджана в международные процессы урбанизации и высоком доверии, которое он завоевал как надежный партнер.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам Третьего Азербайджанского национального градостроительного форума.

Глава государства отметил, что это престижное мероприятие еще больше укрепит роль Азербайджана в глобальных процессах урбанизации, внесет значительный вклад в устойчивое развитие региона и достижение глобальных целей урбанизации в целом.

