В Карабахе пройдет цикл мероприятий под названием "Ветер культуры" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В освобожденном от оккупации Карабахе Азербайджан проводит масштабные восстановительные работы, обеспечивая постепенное возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли. Также уделяется внимание восстановлению культурной среды на стремительно возрождающихся землях.

С 20 по 31 октября в Карабахском регионе пройдет цикл мероприятий под названием "Ветер культуры", организованный Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) Министерства культуры Азербайджана при поддержке Карабахского регионального управления культуры, сообщили Trend Life в пресс-службе MEMİM.

Проект, объединяющий мероприятия в нескольких сферах культуры, охватит 5 городов Карабахского региона (Агдам, Агджабеди, Барда, Физули и Ханкенди).

20 октября в рамках проекта "Друг мастера" (Sənətkarın dostu) MEMİM при поддержке факультета искусств Карабахского университета состоится встреча с певцом-ханенде, педагогом, заслуженным деятелем искусств Агилем Меликовым.

А 21 октября - научно-практический семинар на тему "Феномен Узеир Гаджибейли в азербайджанской культуре". Мероприятие приурочено к 140-летию со дня рождения великого композитора, основоположника азербайджанской профессиональной музыки, музыковеда и педагога Узеира Гаджибейли.

С 20 по 25 октября в Агдамском государственном драматическом театре пройдет цикл мероприятий под названием "Уроки профессионального театра в регионах".

27 октября в Бардинском районном Доме культуры пройдет тренинг для сотрудников библиотек.

В рамках "Ветра культуры" также запланирован ряд мастер-классов. 27 октября в Детской школе искусств №1 города Барда пройдут мастер-классы по скрипке с участием народной артистки, профессора Захры Гулиевой, а также 28 октября Карабахском центре мугама имени Узеира Гаджибейли города Агджабеди - мастер-классы по тару с участием заслуженного артиста Неймата Мурсалова и по фортепиано – доктора искусствоведения Наргиз Кенгерли.

Следующая встреча в рамках "Друг мастера" состоится 29 октября в Центре детского творчества имени Курмангазы в Физули с участием народного артиста, певца, педагога Мансума Ибрагимова.

Следует отметить, что первая серия мероприятий под названием "Ветер культуры", организованная MEMİM, прошла в Гяндже 8-12 апреля этого года.

