Хикмет Гаджиев встретился с советником канцлера Германии

Политика Материалы 15 октября 2025 19:01 (UTC +04:00)
Хикмет Гаджиев встретился с советником канцлера Германии
Фото: Хикмет Гаджиев /X

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился в Берлине с советником Федерального канцлера по внешней политике и политике безопасности Гюнтером Зауттером.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана в социальной сети "X".

На встрече обсуждались двусторонние и региональные вопросы.

"Новая эра мира в регионе открывает широкие возможности для развития наших отношений и сотрудничества с Европейским союзом", – отмечается в публикации.

