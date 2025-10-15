Назван объем выработки на электростанции «Лерик»

БАКУ /Trend/ - С периода ввода в эксплуатацию по 1 октября текущего года электростанция «Лерик» выработала 207,5 млн кВт/ч электроэнергии.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Отметим, что 15 октября 2018 года в поселке Джангимеран Лерикского района была введена в эксплуатацию модульная электростанция «Лерик» общей установленной мощностью 16,5 МВт.

По данным Государственного комитета по статистике, в январе-сентябре текущего года в Азербайджане было произведено 20,5 млрд кВт/ч электроэнергии. Это на 13,9 тыс. кВт/ч или 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.