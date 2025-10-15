Узбекистан становится ключевым партнером АБР в Центральной Азии. Какие преимущества укрепляют доверие инвесторов

БАКУ /Trend/ – Узбекистан в последние годы проходит через масштабные экономические преобразования, в которых ключевую роль играют международные финансовые институты. Для страны, не имеющей выхода к морю и зависящей от транзитных маршрутов, внешние инвестиции стали не просто источником капитала, а инструментом преодоления географических ограничений и укрепления конкурентоспособности.

Транспортные коридоры, модернизация энергетики и цифровая интеграция - это те направления, где поддержка международных банков усиливает конкурентоспособность Узбекистана и укрепляет его позиции в мировой экономике.

Именно в этом контексте особое значение приобретает сотрудничество с Азиатским банком развития, который стал одним из главных драйверов экономических изменений в стране.

Общий объем инвестиций АБР в экономику Узбекистана превысил 14 миллиардов долларов. Это крупнейший показатель среди стран Центральной Азии. Для сравнения: Казахстан получил около 6 миллиардов, Кыргызстан и Таджикистан — менее трех.

“Ключевыми факторами для привлечения международных инвесторов в Узбекистан являются регуляторная определенность, наличие банковских транзакционных документов и механизмы снижения рисков, такие как частичные кредитные гарантии и смешанное финансирование”, - заявил старший инвестиционный специалист Азиатского банка развития (АБР) Али Малик, выступая на мероприятии «Неделя зеленой энергетики Азербайджана и Центральной Азии».

По словам эксперта, прорыв в привлечении инвесторов в Узбекистан начался с проекта Navoi Solar (100 МВт), реализованного при поддержке IFC, после чего АБР профинансировал крупные проекты, включая Summer Solar. Он отметил, что последовательность политики остается решающим фактором, а частичные кредитные гарантии АБР дают инвесторам уверенность, так как в случае дефолта оффтейкера обязательства поддерживает институция с рейтингом AAA.

Развитие возобновляемых источников стало стратегическим направлением АБР в Узбекистане. В числе новых инициатив - строительство солнечной электростанции с аккумуляторной системой в Алатском районе Бухарской области мощностью 250 мегаватт. Это первый в стране объект, сочетающий солнечную генерацию с системой хранения энергии (BESS), что позволит стабилизировать электроснабжение и увеличить долю возобновляемой энергии в национальном балансе. Подобные проекты свидетельствуют о переходе Узбекистана от простого заимствования технологий к формированию собственной модели устойчивого роста.

Поддержка АБР не ограничивается энергетикой. В мае 2025 года между банком и правительством была подписана программа реализации 23 новых проектов общей стоимостью 3,6 миллиарда долларов на 2025–2026 годы. Она охватывает образование, водоснабжение, транспорт, цифровую трансформацию и финансовую инфраструктуру — сферы, где эффект от реформ особенно заметен в долгосрочной перспективе. Только в 2024 году банк выделил 1,05 миллиарда долларов на пять новых государственных проектов, включая первый климатический кредит на 250 миллионов долларов, направленный на снижение уязвимости экономики перед изменением климата и стимулирование внедрения низкоуглеродных технологий.

Расширяя поддержку, АБР уделяет внимание и транспортному сектору. Директор департамента частного сектора АБР Маянк Чоудхари отметил, что Узбекистан стал ключевым звеном в региональных транспортных коридорах. За последние годы страна привлекла свыше 12 миллиардов долларов инвестиций, из которых более 3 миллиардов предоставлены самим АБР - преимущественно на развитие дорожной и железнодорожной инфраструктуры.

В совокупности эти направления отражают стратегическую цель Узбекистана - укрепление экономического суверенитета и роста конкурентоспособности. Развитие возобновляемой энергетики, внедрение электронной таможни, цифровизация госуслуг и участие в транснациональных проектах формируют новую архитектуру национальной экономики. Руководитель представительства АБР в Узбекистане Канокпан Лао-Арайа отметила, что банк намерен и дальше поддерживать интеграцию страны в мировую экономику, в том числе в контексте подготовки к вступлению во Всемирную торговую организацию.

По мнению экспертов, вступление в ВТО станет для Узбекистана важным шагом на пути к расширению доступа к мировым рынкам, снижению тарифных барьеров и созданию равных условий для иностранных инвесторов. АБР активно поддерживает этот процесс, предоставляя консультации, обучая специалистов и помогая в реформировании законодательства.

Сравнивая работу АБР с другими международными институтами, можно отметить его уникальный подход. Всемирный банк фокусируется на социальной инфраструктуре, Европейский банк реконструкции и развития — на промышленности и частном секторе, Исламский банк развития — на исламских финансах и социальной сфере. АБР же объединяет все эти направления, последовательно развивая инфраструктуру, стимулируя частные инвестиции, поддерживая устойчивое развитие и региональную интеграцию. Такой комплексный подход делает Узбекистан главным партнером и моделью успешных реформ для всего региона Центральной Азии.

Результаты очевидны: за последние восемь лет ВВП Узбекистана удвоился, а объем прямых иностранных инвестиций достиг 35 миллиардов долларов. Проекты в сфере транспорта и энергетики - от железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан до солнечных электростанций в Навои и Самарканде — превращают страну в крупный транзитный и энергетический узел между Азией и Европой. Это укрепляет её новую геоэкономическую роль и приносит стабильные транзитные доходы.

Проведение в Самарканде 59-го Ежегодного совещания Совета управляющих АБР стало подтверждением высокого доверия международного сообщества к курсу реформ Президента Шавката Мирзиёева. Это демонстрирует то, что Узбекистан становится площадкой, где формируется новая экономическая повестка Центральной Азии.

Именно Узбекистан сегодня занимает центральное место в стратегии Азиатского банка развития по региону. Сочетание экономического потенциала, последовательных реформ и стратегического положения делает страну главным партнером АБР. Финансовая, техническая и консультационная поддержка банка играет решающую роль в ускорении структурных реформ, модернизации транспортной и энергетической инфраструктуры, цифровизации экономики и улучшении инвестиционного климата. Благодаря программам АБР, Узбекистан получает доступ к современным технологиям и лучшим международным практикам, что позволяет ускорять переход к «зелёной» экономике, расширять участие частного сектора и повышать устойчивость национальной экономики к глобальным вызовам.