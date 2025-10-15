В Баку прошла панельная сессия на тему "Возрождение Карабаха в плоскости современной коммуникации и сторителлинга"

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась панельная сессия на тему "Возрождение Карабаха в плоскости современной коммуникации и сторителлинга".

Как сообщает Trend, мероприятие было организовано Агентством по развитию медиа и Фондом возрождения Карабаха.

На панельной сессии выступили заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли, английский писатель и исследователь Грэм Уилсон, член Наблюдательного совета Агентства развития медиа Шафаг Мехралиева и фотокорреспондент Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Вугар Ибадов.

Во время своего выступления Натиг Мамедли сказал, что искусственный интеллект уже оказывает значительное влияние на журналистику.

Он также подчеркнул, что тема возрождения Карабаха в настоящее время является одним из основных направлений азербайджанских СМИ.

Британский исследователь и писатель Грэм Уилсон в своем выступлении отметил, что проведенные в Карабахе масштабные реставрационные работы являются примером для всего мира.

Член Наблюдательного совета Агентства развития медиа Шафаг Мехралиева подчеркнула, что возрождение Карабаха сегодня является одной из главных тем для азербайджанской общественности.

Затем были продемонстрированы фотографии, сделанные фотокорреспондентом АЗЕРТАДЖ Вугаром Ибадовым в связи с восстановлением Карабаха.

В конце сессии были даны ответы на вопросы участников.

