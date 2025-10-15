БАКУ /Trend/ - Депутатские полномочия Рамиля Гасана прекращены.

Решение об этом было единогласно принято на заседании ЦИК, сообщает Trend.

Отметим, что на 14-й пленарной сессии Парламентской Ассамблеи тюркских государств (ТюркПА), прошедшем 12 июня текущего года в столице Казахстана, Астане, Рамиль Гасан был избран генеральным секретарем организации. Он приступил к исполнению своей новой должности с сегодняшнего дня.

16.07

Проходит заседание Центральной избирательной комиссии.

Как сообщает Trend, в повестку заседания включены вопросы утверждения протокола заседания Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики от 20 июня 2025 года, прекращения депутатских полномочий депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики седьмого созыва Рамиля Сахиб оглу Гасана, внесения изменений в состав некоторых окружных избирательных комиссий.

