Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Проведение Азербайджанского национального градостроительного форума именно в городе Ханкенди имеет особое значение

Политика Материалы 15 октября 2025 15:20 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Проведение Азербайджанского национального градостроительного форума именно в городе Ханкенди имеет особое значение
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Проведение Третьего Азербайджанского национального градостроительного форума именно в городе Ханкенди имеет особое значение.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам Третьего Азербайджанского национального градостроительного форума.

Глава государства отметил, что этот город, долгие годы находившийся под оккупацией, сегодня является символом мира, восстановления и возрождения. «Реализуемые в Ханкенди инфраструктурные проекты обеспечивают развитие города в соответствии с концепцией современного, умного и инновационного города», - подчеркнул Президент Азербайджана.

Лента

Лента новостей

Читать все новости