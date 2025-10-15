Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях «Eternity − 2025» (ФОТО)

Общество Материалы 15 октября 2025 19:27 (UTC +04:00)
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях «Eternity − 2025» (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Гюльнара Керимова
БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана, Грузии и Турции, в турецкой провинции Карс проходят трёхсторонние командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity − 2025».

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Учения, которые будут состоять из двух этапов, предусматривающих использование компьютерной поддержки и выполнение практических действий, построены на сценарии тактической защиты и обороны стратегических объектов и коммуникационных линий, проходящих по территории трёх стран.

Отметим, что совместные командно-штабные учения, в которых от нашей страны участвуют военнослужащие азербайджанской армии и сотрудники Государственного агентства по охране стратегических объектов, продлятся до 24 октября.

