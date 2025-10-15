В Торонто прошёл мультикультурный фестиваль Turkuaz (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В канадском городе Торонто состоялся тюркский мультикультурный фестиваль, организованный Фондом тюркского искусства и культуры Turkuaz.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, фестиваль открылся яркими выступлениями ансамбля музыки и танца из Тебриза, а также талантливых детей азербайджанской общины города Гамильтон. Кроме того, на сцене выступила танцевальная группа школы выходного дня "Мой Азербайджан", действующей при Доме Азербайджана в Канаде, подарив зрителям незабываемые впечатления.

Руководители фонда Turkuaz Насрин Аттари и Шервин Шадпур рассказали о деятельности фонда, направленной на продвижение тюркского культурного наследия в Канаде. Они подчеркнули важность укрепления межкультурного диалога и взаимопонимания между различными общинами.

Большой интерес у зрителей вызвали азербайджанские стихотворения, музыкальная программа под названием "При свете луны", уйгурский танец, а также выступление танцовщицы Лины Шиммин.

В мероприятии приняли участие общественно-политические деятели, в том числе мэр города Вон (провинция Онтарио) Стивен Дель Дука, член парламента Канады Франческо Сорбара, депутат законодательного собрания Онтарио Лаура Смит, а также члены городского совета Крис Эйнсворт и Тони Рупрехт.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!