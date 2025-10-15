Азербайджан и Венгрия обсудили расширение сотрудничества на первых политических консультациях

БАКУ/Trend/ - 14 октября в Будапеште состоялось первое заседание политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел и торговли Венгерской Республики.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, делегацию Азербайджанской Республики возглавлял заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а делегацию Венгрии – заместитель министра иностранных дел и торговли Богларка Иллеш.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также стратегические энергетические и транспортные проекты, реализуемые нашей страной.

Были также затронуты перспективы дальнейшего расширения существующего плодотворного сотрудничества в рамках международных организаций. В этом контексте была выражена благодарность Венгрии за проведение на высоком уровне неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Будапеште 21 мая этого года, а также подчеркнута важность обсуждений и решений, принятых на 12-м саммите ОТГ в Габале 7 октября.

В ходе консультаций были высоко оценены результаты встречи лидеров Азербайджана, США и Армении, состоявшейся в Вашингтоне 8 августа этого года, а также предоставлена информация о перспективах установления мира в регионе и развития регионального сотрудничества.

Была выражена благодарность за дружескую поддержку, оказанную Венгрией в разминировании освобожденных от оккупации территорий, а также в восстановительных работах.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим глобальным, региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита Ф. Рзаев также провел рабочие встречи с рядом других официальных лиц Венгрии, а также принял участие в круглых столах с представителями ведущих исследовательских центров.

