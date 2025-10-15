Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и Кореей (ФОТО)

Политика Материалы 15 октября 2025 17:32 (UTC +04:00)
Бести Мамед
БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиeв принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с директором Управления внешней разведки министерства национальной обороны Республики Корея генерал-майором Чоем Чунсонгом.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Сначала корейская делегация посетила Аллею шехидов, где возложила цветы на могилы шехидов и к мемориалу «Вечный огонь», почтив светлую память героев.

На встрече, состоявшейся в Генеральном штабе азербайджанской армии, генерал-полковник К.Велиeв поприветствовал гостей и выразил удовлетворение их визитом в страну. Были высоко отмечены успехи, достигнутые в рамках двустороннего военного сотрудничества.
В свою очередь, генерал-майор Чой Чунсонг поблагодарил за тёплый приём и оказанное гостеприимство. Была подчеркнута важность взаимных визитов с точки зрения укрепления двусторонних связей.

На встрече был проведен обстоятельный обмен мнениями и по ряду других актуальных вопросов.

