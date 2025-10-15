В Копенгагене отметили пятилетие Победы Азербайджана музыкой Узеир бека (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В столице Дании, Копенгагене, состоялся концерт, посвященный 5-летию славной Победы Азербайджана в Отечественной войне и 140-летию со дня рождения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Отмечается, что мероприятие проведенное при поддержке Государственного комитета, было инициировано Датско-азербайджанским обществом «Вэтэн» и азербайджанской пианисткой Айнур Меликовой, проживающей в Швеции.

В концерте проведенном в Культурном центре «Альбертслунд» в Копенгагене приняли участие представители азербайджанской и турецкой диаспор, а также местной общественности.

Выступая на открытии мероприятия, председатель датско-азербайджанского общества «Вэтэн» Мехрибан Сафар Алиева обратила внимание на важность этого события, где музыка сочетается с национальной идентичностью и чувством гордости. Она подчеркнула, что Вторая Карабахская война стала примером солидарности и гордости для нашего народа: «Победа – символ уважения к прошлому, веры в будущее, а музыка – звук этой Победы», - отметила она.

Первый секретарь посольства Турции в Дании Озгюр Кафадар в своей речи также рассказал о важности мероприятия, отметив, что подобные культурные инициативы способствуют дружбе и взаимопониманию между народами.

