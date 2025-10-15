Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Азербайджаном и Бразилией

Общество Материалы 15 октября 2025 14:49 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в сфере образования между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Бразилия".

Как сообщает Trend, согласно указу, после вступления в силу соглашения, подписанного в городе Бразилиа 1 сентября 2025 года, министерство науки и образования Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики необходимо уведомить правительство Федеративной Республики Бразилия о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

