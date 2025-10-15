Госагентство по туризму Азербайджана о важности продвижения потенциала оздоровительного туризма страны

БАКУ /Trend/ - Распоряжение "О дополнительных мерах по повышению роли нафталанской нефти в развитии оздоровительного туризма" является очередным примером внимания к данной сфере на государственном уровне.

Как сообщает Trend, об этом заявила заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова в своем выступлении на II Конференции по оздоровительному туризму Азербайджана, проходящей в Баку.

Она подчеркнула, что данный документ направлен на продвижение нафталанской нефти как современного туристического продукта на международных рынках и продвижение потенциала оздоровительного туризма нашей страны в более широком масштабе.

Представитель агентства также отметила, что в последние годы Государственное агентство по туризму реализовало ряд важных проектов по развитию оздоровительного туризма.

"Первая конференция по оздоровительному туризму, прошедшая в Шуше в прошлом году, послужила международной платформой для обмена знаниями и опытом и внесла важный вклад в продвижение нашей страны в этой области. Кроме того, между Государственным агентством по туризму и TƏBIB утвержден "План действий по совместному сотрудничеству по развитию медицинского туризма", - сказала она.

A. Гусейнова добавила, что данный план предусматривает совершенствование структуры управления в сфере оздоровительного туризма, развитие потенциала в этой сфере и повышение доступности медицинских услуг.

