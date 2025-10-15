Названо число иностранных граждан, получивших медицинскую помощь в Азербайджане в этом году

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре 2025 года медицинские услуги были оказаны 42 451 иностранному гражданину.

Как передает Trend, об этом поделилась публикацией начальник отдела по связям с общественностью и коммуникациям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Замира Адилова.

По ее словам, в 2023 году различными медицинскими услугами в Азербайджане воспользовались 59 011 иностранных граждан, а в 2024 году - 57 077 человек.

«Ожидается, что к концу текущего года этот показатель будет сопоставим с предыдущими годами. Наибольшее количество иностранных пациентов прибыло из таких стран, как Россия, Грузия, Турция, Иран и Узбекистан», — говорится в публикации.

